Retard de la publication de la liste de BBY aux locales 2022 : Seydou Guèye donne les raisons

Alors que les autres partis et coalitions sont en train de publier leurs listes de candidats à la candidature pour les élections locales 2022, la coalition Benno Book Yakaar (Bby, mouvance présidentielle) tarde à former sa liste. Mais c’est parce que ladite coalition est à l’écoute de son président par ailleurs président de la République, Macky Sall, si l’on en croit à Seydou Guèye. Le porte-parole de l’Alliance pour la République (Apr) a déclaré que : « c’est ça le principe retenu lors de la rencontre avec les leaders de Benno ».



« Oui toute la coalition Benno Book Yakaar est à l’écoute du président de la République (Macky Sall) et qui est le président de la coalition. C’est la bonne position puisqu’à l’issue d’une rencontre des leaders de Benno c’est ça le principe qui a été arrêté en rappelant les grands principes de solidarité, de consensus, d’engagement, de l’intérêt collectif et d’être dans une posture d’attente pour voir un peu comment mettre notre coalition en ordre de bataille », a déclaré le Coordonnateur de la Communication du Palais de la République à l’émission Jury du dimanche (Jddd) sur I-radio, de ce 17 octobre.



Mais, a précisé Seydou Guèye, « Cela n’a pas empêché que le cortège habituel de manifestations et d’actes politiques qui accompagnent toujours des élections de cette dimension, qui sont des élections populaires, à la limite une affaire de « Kogne » (Quartier, en français), de navétane, et chacun a eu dans le temps (temps des ambitions) l’opportunité de déclarer leurs ambitions ».



Pour M. Guèye, « la bonne règle c’est qu’après le temps des ambitions, il doit venir le temps de la décision. Et celle-ci doit être encadrée par des processus de recherches de consensus »



Selon lui, il faut que chaque candidat qui a déclaré sa candidature au niveau de sa commune comprend que « l’enjeu principal c’est d’avoir une liste de Benno dont la tête de liste tire, mais nous ne sommes pas dans un mode de scrutin uninominal puisque ça reste toujours une élection de listes ». Donc, a-t-il conclu, « ce qui est important c’est le travail de consensus d’une liste ».