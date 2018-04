Retard de la signature des accords de pêche : le ministre Oumar Gueye accuse son homologue mauritanien

La signature des accords de pêche entre le Sénégal et la Mauritanie, qui était prévue au plus tard le 31 mars dernier, tarde à se concrétiser. Le ministre de la Pêche du Sénégal Oumar Gueye assure que ce retard est dû à un agenda très chargé de son homologue de la Mauritanie, qui a repoussé son déplacement à Dakar.

"Le travail est fait en ce qui concerne la partie Sénégalaise. Mon homologue m'avait proposé de venir à Dakar pour finaliser. Mais pour des problèmes d'agenda, il m'avait demandé qu'on repousse cela jusqu'à la première quinzaine du mois d'avril. Donc il va me revenir et il viendra à Dakar pour que nous puissions finaliser le protocole d'accords. Conformément aux instructions de nos deux chefs d'Etat, dans la première quinzaine du mois d'avril. En ce qui nous concerne, toutes les dispositions sont prises", a éclairé le ministre de la Pêche sur la Rfm



Oumar Gueye reste persuadé que lui et son homologue de la Mauritanie vont arriver à un protocole d'accord, après avoir évacué les points sur lesquels les commissions techniques des deux départements n'ont pas pu trancher.