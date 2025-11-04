Retard de paiement des allocations : le cri de détresse des 1000 Volontaires de la Consommation

Depuis notre recrutement, nous n’avons reçu qu’un seul paiement, au mois de juillet. Aujourd’hui, nous sommes en novembre, trois mois sans le moindre versement. Cette situation est extrêmement difficile à vivre, surtout pour ceux d’entre nous qui ont des familles à nourrir, des loyers à payer, et des engagements quotidiens à honorer.

On nous répète sans cesse que les états de paiement ont été transmis au Trésor Public. Mais concrètement, rien ne change. Pire encore, certains volontaires déjà déployés sur le terrain sont contraints de se déplacer à leurs propres frais, pour accomplir leur mission dans des conditions précaires.

Nous ne demandons pas de privilèges. Nous demandons simplement le respect de nos droits, et surtout de la considération humaine.

À travers ce message, nous voulons que l’opinion publique soit informée de la réalité que nous vivons, et lançons un appel urgent aux autorités compétentes : prenez vos responsabilités, apportez des réponses concrètes à notre situation.

Le silence n’est plus possible. Nous souffrons, et il est temps que cela change.

Nous, jeunes volontaires, pères et mères de famille, avons répondu avec espoir et détermination à l’appel du programme des 1000 volontaires. Pleins de bonne volonté, animés par le désir sincère de servir notre pays, nous avons signé nos contrats et suivi nos formations avec fierté. Malheureusement, ce qui devait être une opportunité de contribution nationale est devenu pour beaucoup d’entre nous une profonde source de souffrance.