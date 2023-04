Retour de Messi au Barça: Pique met en garde la Direction du club

Après que Rafa Yuste, vice-président du Barça, a déclaré être "en contact" avec l'entourage de Lionel Messi en vue d'un possible retour, Gerard Piqué, ex-défenseur du club catalan et partenaire de l'Argentin, estime que les Blaugrana ne doivent pas trop forcer le destin.



"Je connais Rafa Yuste, je sais comment il est. C’est une personne formidable qui vous dira toujours ce que vous avez envie d’entendre", a déclaré la figure emblématique du FC Barcelone et ex-équipier de la Pulga samedi dans un entretien au journaliste Gerard Romero.



Gerard Piqué reconnaît qu’un retour de Lionel Messi au Camp Nou serait "incroyable" pour les fans. Mais pour le jeune retraité (36 ans), le souhait d'une nouvelle collaboration doit être partagé, rapporte RMC Sport.



"Forcer la situation peut être contre-productif. Les choses doivent avancer naturellement. Si cela doit se faire, ça se fera. Quand il y a une envie des deux côtés, une opération dans le football peut toujours aboutir", conclut Piqué.