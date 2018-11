Retour du "ticket" Tshisekedi-Kamerhe lors des élections en RDC

"Nous n’allons pas demander au peuple congolais de ne pas aller voter, ce serait un boulevard ouvert pour Kabila", a-t-il précisé en référence au président Joseph Kabila, contraint par la Constitution de quitter le pouvoir qu'il occupe depuis janvier 2001.



"Nous avons formé des témoins. Nous allons déployer des témoins partout pour qu'il n'y ait pas de tricheries", a promis M. Tshisekedi.



"C'est le ticket gagnant. Messi et Ronaldo jouent dans la même équipe (FT-VK) =ESPOIR", a twitté Vital Kamerhe avant leur arrivée, faisant référence aux stars du football.



Les militants de l'UDPS de M. Tshisekedi et de l'UNC de M. Kamerhe les attendaient par centaines voire par milliers à la sortie de l'aéroport de Ndjili.



Les deux hommes ont scellé une coalition vendredi dernier à Nairobi, avec un accord sur le partage des postes en cas de victoire: Félix Tshisekedi président, Vital Kamerhe Premier ministre.



Le 12 novembre, ils s'étaient retirés au bout de 24 heures d'un accord entre sept opposants conclu à Genève et qui désignait l'outsider Martin Fayulu "candidat unique de l'opposition".



Après l'échec d'une union de l'opposition, M. Tshisekedi est l'un des trois principaux candidats à l'élection présidentielle du mois prochain avec Martin Fayulu, soutenu par les opposants Moïse Katumbi et Jean-Pierre Bemba, et le "dauphin" désigné du président Kabila, Emmanuel Ramazani Shadary.