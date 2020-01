Retour sur les festivités des 100 ans de la ville de Mopti

Cette semaine, nous revenons sur la célébration des 100 ans de la ville de Mopti, nommée la Venise du Mali, avec le Club RFI Bandiagara, président Motie Dara, et les participants font un bilan et parlent des attentes après cette célébration qui avait pour thème la paix, la cohésion et le vivre ensemble à Mopti.