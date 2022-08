Retrait organisation CAN 2025 : la Guinée répond sèchement au Nigeria

Les autorités guinéennes déclarent poursuivre le chemin pour organiser la CAN 2025, malgré les réticences sur la capacité du déroulement de la compétition dans leur pays.



«Aujourd’hui, il y a une CAN qui est dédiée à un seul pays, la CAN 2025, on a dit que c’est pour la Guinée. Mais je vois qu’il y a beaucoup de pays qui se positionnent aujourd’hui pour pouvoir l’organiser parce qu’ils disent que la Guinée n’est pas capable d’organiser cette CAN. Je voudrais leur dire que cette CAN est destinée à la Guinée. Et la Guinée a pris ses responsabilités. A travers le leadership de son président, le colonel Mamadi Doumbouya, et de son gouvernement, la Guinée a décidé d’organiser cette CAN», a clarifié le ministre des Sports, Lansana Béa Diallo, dans des propos relayés par le site Foot224.



D’ailleurs, il répond aux différents pays qui aimeraient récupérer l’organisation. « Donc, je voudrais dire à tous ceux qui sont candidats que leurs candidatures peuvent se poser en 2027 ou en 2029 ou en 2031, mais 2025 c’est pour la Guinée. Et ça, ça doit être clairement écrit par tous les journaux et compris par tout le monde que cette CAN sera organisée ici. Le processus qui est engagé n’est pas en retard, nous sommes largement dans les délais. Les contrats sont signés, l’argent est à disposition. Donc il n’y a rien qui peut nous empêcher d’achever la construction des infrastructures à temps», a conclu le dirigeant.