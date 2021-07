Rétrogradée en tempête tropicale, après Haïti, Elsa se dirige vers Cuba

Le vent a soufflé durant une large partie de la journée samedi sur la moitié sud du pays avec parfois des rafales violentes. Bien que ces catastrophes soient saisonnières, Haïti reste très vulnérable à cause de l’importante déforestation ou encore du fait que les canaux d’évacuation des eaux ne soient pas nettoyés suffisamment régulièrement.



Cela a obligé la protection civile à adapter son travail face à l’arrivée d’Elsa, explique son directeur Jerry Chandler: « Nous avons quand même décrété l’alerte rouge de manière à attirer l’attention de la population pour qu’elle prenne des précautions, vu que la pluviométrie, même si elle est très faible, peut causer justement des inondations et des crues éclair avec leur cortège de malheurs. »



Vulnérabilité au niveau de l'environnement, mais aussi bien sûr vulnérabilité socio-économique, précise le directeur de la protection civile : « Nous vivons une crise assez aiguë dans le pays, ce qui met à nu la capacité de réaction de la population. Nous sommes donc obligés de prendre tout ceci en compte quand nous préparons les urgences et quand nous opérons aux côtés de la population. »



Un pays déjà lourdement touché par la pandémie

Haïti pourrait manquer de fournitures d'urgence, comme l'eau et la nourriture. Des stocks d'urgence ont été déjà utilisés pour aider des milliers de personnes déplacées par les violences entre gangs.



Bichara Saint-Jean, résident de la ville des Cayes, sur la côte sud explique que ceux qui en ont les moyens ont fait des provisions, de crainte que les services de secours ne soient pas en mesure de venir en aide à la population.

Autre défi majeur : les départements qui sont aujourd’hui les plus à risques face à la tempête Elsa sont très difficiles d’accès, car les gangs ont sur deux kilomètres le contrôle total de l'unique route nationale reliant la capitale à la moitié sud du pays.



La tempête ne devait pas forcir d'ici à ce dimanche, même si « un léger renforcement reste possible dimanche après-midi à l'approche de la côte centre-sud de Cuba », a indiqué le Centre national des ouragans américain (NHC) dans son bulletin de dimanche.



Jusqu'à 20 centimètres de pluie pourraient s'abattre sur la partie sud d'Hispaniola et la Jamaïque, selon les prévisions. « Ces pluies pourraient entraîner des crues soudaines et des coulées de boues, dont certaines pourraient être importantes », estime le NHC.



L’ouragan Elsa devrait ensuite passer au-dessus de Cuba, avec des conditions d'ouragan attendues sur la partie orientale de l'île. Entre dimanche et lundi, Cuba pourrait recevoir entre 15 et 25 centimètres d'eau, avec des risques significatifs de crues et coulées de boue, selon le NHC.



En octobre 2016, le sud d'Haïti avait été ravagé par l'ouragan Matthew, de catégorie 4, qui avait entraîné la mort de plus de 500 personnes et causé près de 2 milliards de dollars de dégâts.