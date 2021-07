Retrouvée morte à Diamniadio: ce que révèle le certificat de genre de mort de Lobé Ndiaye

Portée disparue depuis lundi, Nogaye Ndiaye dite Lobé a été retrouvée morte jeudi à la sortie de Diamniadio. Mais selon le certificat de genre de mort obtenu par Libération, elle est décédée suite à « un traumatisme crânien céphalique avec de multiples fractures du crâne » et une « hémorragie à la suite de plusieurs coups et blessures par objet dur».



La défunte était décrite comme une battante, un soutien de famille qui a abandonné tôt les études pour exercer sa passion : la mécanique. De mécanicienne, Nogaye Ndiaye dite Lobé, la trentaine, s'était reconvertie dans la vente de pièces détachées.



Aussi, ayant appris l'arrivée d'un container lundi, elle a quitté son domicile sis à la Zac de Mbao, vers la Brioche dorée, pour se rendre à un mystérieux rendez-vous. Depuis lors, elle n'a plus refait signe de vie.



Sa famille qui avait effectué un avis de disparition, a été informée ce jeudi de la découverte d'un corps vers la sortie de Diamniadio. Identification faite, il s'agissait malheureusement de Lobé Ndiaye.