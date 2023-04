Réunion du Secrétariat national du Rewmi: Idrissa appelle les responsables de son parti à consolider la feuille de route de Macky

Le Secrétariat national du parti Rewmi s’est réuni samedi sous la présidence de son président Idrissa Seck. L’ancien Premier ministre a abordé avec ses collaborateurs, la situation politique actuelle du Sénégal. Le président de Rewmi a demandé aux responsables de son parti à travailler à consolider la feuille de route du président de la coalition au pouvoir, Benno Bokk Yakaar.



« Idrissa SECK a exhorté les responsables et militants à garder leur sérénité sur les différents sujets qui occupent l’actualité et à s’investir davantage à mettre en œuvre la feuille de route définie par le Président de notre coalition : Fortifier nos partis respectifs; Consolider l’unité et la solidarité au sein de la coalition », lit-on dans le communiqué qui a sanctionné la réunion du Secrétariat national.



Idrissa SECK s’est également prononcé sur le procès opposant Ousmane SONKO à Mame Mbaye NIANG. « Il s’est réjoui du fait que cela se soit tenu dans la paix et la sérénité. Le seul rôle de l’exécutif dans cette procédure était de fournir la puissance publique au pouvoir judiciaire afin que celui-ci conduise sa mission sans pression, grâce à un déploiement optimal des Forces de Défense et de Sécurité chargées d’assurer la sécurité des biens et des personnes et la stabilité du pays », indique le communiqué signé le porte-parole de Rewmi.



Idrissa SECK a félicité les leaders de l’opposition qui ont pris la sage décision de reporter leur manifestation prévue pour le 03 avril.