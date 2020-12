Réunion secrète à Dakar entre maires de Linguère et des proches de Macky sur le "cas" Aly Ngouille Ndiaye

Aly Ngouille Ndiaye, l'ex-ministre de l'Intérieur du Sénégal, remercié le 1er novembre dernier, n'a pas été informée de la réunion secrète tenue à Dakar entre les maires du département de Linguère et des proches de Macky Sall. Nos confrères de "Source A" parient qu'un "attentat " contre celui qui a été le premier flic de ce pays, Aly Ngouille Ndiaye se manigance.



D'abord, certains leaders présentes de cette réunion secrète soutiennent que l'objectif des initiateurs de la rencontre était "d'amener ces élus à couper le cordon ombilical qui les lie à l'édile de Linguère, suite à son limogeage du Gouvernement". Surtout que l'entourage de Macky Sall a, dit-on, coordonné la rencontre et organisé le voyage, sans qu'Aly Ngouille n'en soit informé.



Le journal de souligner que finalement, Macky Sall a sauvé son ancien ministre de l'Intérieur. Car, au détour d'un appel téléphonique, il a demandé à tous les élus du Djolof de continuer de travailler avec Aly Ngouille Ndiaye, surtout que ce dernier est aujourd'hui plus qu'hier dans le Parti.