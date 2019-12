Révélation de Pierre Goudiaby Atépa: "c'est au Lac Rose que Wade avait prévu le Pôle urbain"

L'architecte et homme politique sénégalais Pierre Goudiaby Atépa a fait une révélation au cours d'un entretien accordé à nos confrères de Jeune Afrique. Interpellé sur l'encombrement de la capitale sénégalaise, l'homme qui soutenait ouvertement Ousmane Sonko à la dernière présidentielle du Sénégal de confier que dès son premier mandat, le Président Wade avait déjà conçu le projet d'un pôle urbain pour désengorger Dakar.



"Lors de son premier mandat, Abdoulaye Wade dont j'étais le conseiller spécial, avait donc envisagé de créer un pôle urbain au lac Rose. Je pourrais vous montrer les plans : il y avait une ville médicale, une ville universitaire… et même un Bollywood sénégalais ! Le projet avait été finalisé et adopté sur le papier, mais les travaux n'ont jamais démarré".



L'architecte souligne toutefois que le Président Macky Sall qui l'avait convié à ses voyages dans le Golfe à la recherche de partenariats pour le Pôle urbain de Diamniadio, n'en a pas pour moins abandonner le projet de Wade au Lac Rose. "Celui (...) au lac Rose, n'a pas été abandonné. On y trouve d'ailleurs un cadre plus accueillant, en bordure de l'océan et, surtout, le sol y est plus favorable que celui de Diamniadio composé d'argile gonflante", a-t-il déclaré.