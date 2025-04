"Révision de l’enseignement au Sénégal" : Abdourahmane Diouf annonce une refonte complète du système

Le ministre a indiqué travailler en étroite collaboration avec Moustapha Guirassy, ministre de l’Éducation nationale et Formation professionnelle) et Moustapha Ndiack Sarré, porte-parole du gouvernement pour élaborer ce nouveau modèle pédagogique. L’objectif de ces réformes est de "réviser entièrement le système éducatif du pays, sous la supervision du président de la République et du Premier ministre Ousmane Sonko", a-t-il déclaré, tout en saluant "la qualité des ressources humaines sénégalaises".



C’est devant un parterre d’autorités, dont Ousseynou Ly (porte-parole de la Présidence), le Gpuverneur de Thiès et des élus locaux, que cette réforme a été présentée. Abdourahmane Diouf a profité de cette tribune pour rappeler "la résilience du Sénégal", citant Khalifa Ababacar Sy comme symbole "d’équilibre et de dialogue".



"Nous pouvons frôler le gouffre, mais nous ne tomberons pas. Le Sénégal, terre de sagesse, saura se réinventer", a-t-il affirmé, sous-entendant que cette réforme éducative serait un levier essentiel pour l’avenir du pays.



Cette annonce marque une étape clé dans la politique éducative du Sénégal, avec l’ambition affichée de bâtir une école plus performante et inclusive.

