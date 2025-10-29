Richard-Toll : un accident fait un mort à proximité de la gendarmerie

Un accident mortel s’est produit ce mercredi vers 17h30 à hauteur de la brigade de la gendarmerie de Richard-Toll. Alassane Dabo, un homme d’une trentaine d’années domicilié dans la même localité, a été violemment percuté par un camion de vidange alors qu’il circulait sur la voie. Le choc a été d’une extrême violence, provoquant la mort immédiate de la victime.
Selon Le Soleil qui donne l’information, les sapeurs-pompiers se sont rapidement rendus sur les lieux pour évacuer le corps sans vie vers l’hôpital de Richard-Toll. Les éléments de la police, également présents sur place, ont procédé aux premiers constats et ouvert une enquête afin de déterminer les circonstances exactes du drame.
