Rien ne va plus pour Karim Benzema et Al-Ittihad !

Tenant du titre en Saudi Pro League, Al-Ittihad ne s’en sort plus. Malgré les arrivées de Karim Benzema, Fabinho ou encore N’Golo Kanté, la formation saoudienne enchaîne les contre-performances et se retrouve, aujourd’hui, à 11 points du leader. Plus que la déception sur le plan comptable, cette dynamique pourrait surtout provoquer quelques séismes au sein de l’équipe entraînée par Nuno Espírito Santo.



C’est la crise du côté d’Al-Ittihad. Après un sacre lors de la saison 2022-2023 et l’arrivée de nombreuses stars (Karim Benzema, N’Golo Kanté, Fabinho, Luiz Felipe…) lors du dernier mercato estival, le club basé à Djeddah espérait logiquement asseoir sa domination au sein du championnat saoudien. Il n’en est finalement rien. Malgré un début d’exercice plutôt prometteur avec cinq victoires en six matches, les pensionnaires du Stade Roi-Abdallah sont, aujourd’hui, en chute libre. Résultat ? Les coéquipiers de l’ancien Madrilène n’ont plus gagné un match depuis le 21 septembre dernier et restent sur cinq matchs sans le moindre succès.

Al-Ittihad est à la dérive !

Vendredi dernier, la formation entraînée par Nuno Espírito Santo a d’ailleurs, une fois de plus, mordu la poussière contre Al-Shabab (0-1). Une nouvelle défaite reléguant les Tigres à 11 points du leader… Sixième de Saudi Pro League, Al-Ittihad se retrouve donc à la dérive et Karim Benzema ne semble rien pouvoir y faire. Malgré 6 buts et 3 passes décisives en 11 matches toutes compétitions confondues, le capitaine du club fondé en 1927 assiste, de façon impuissante, aux nombreuses limites d’un collectif, certes, clinquant par endroit mais encore loin de faire ses preuves sur les pelouses locales.



Une trajectoire qui ne manque d’ailleurs pas de faire réagir de nombreux fans de l’ex-international français (97 sélections, 37 buts), réclamant déjà son départ pour un club européen capable de lui offrir un vrai challenge à la hauteur de son talent. Pour autant, à l’heure où nous écrivons ces lignes, celui qui voit son bail s’étendre jusqu’en juin 2026 est encore loin de la sortie. Plusieurs sources affirment, en ce sens, qu’aucun départ n’est encore à l’ordre du jour pour le Ballon d’Or 2022, récemment critiqué par plusieurs membres de la classe politique dans le cadre du conflit israélo-palestinien. Lors de son arrivée, l’ancien attaquant de l’Olympique Lyonnais avait d’ailleurs affiché de grandes ambitions avec Al-Ittihad.

Aucun départ à l’ordre du jour pour KB9, Nuno Espirito Santo bientôt menacé ?

«Je veux vraiment aider le football saoudien à grandir. Je veux faire partie de l’histoire. C’est la raison pour laquelle je suis venu ici, mais la chose la plus importante pour moi sera de remporter des trophées à la fin de la saison». Mal embarqué en championnat avec un retard déjà conséquent Al-Hilal, l’un des autres cadors de la SPL, Karim Benzema pourra en revanche compter sur la King’s Cup pour espérer glaner un premier titre sous ses nouvelles couleurs. Qualifié pour les quarts de finale de la compétition, Al-Ittihad se déplacera sur la pelouse d’Al-Faisaly le 11 décembre prochain. Par ailleurs, les coéquipiers du Nueve restent toujours en course en Ligue des champions de l’AFC.

Vainqueur de la compétition en 2004 et 2005, Al-Ittihad est aujourd’hui solidement installé en tête de son groupe après trois journées (7 buts marqués, 0 encaissé). Ce lundi, à 13 heures, les Tigres tenteront, à ce titre, d’enchaîner une quatrième victoire de rang face aux Irakiens d’Al-Quwa Al-Jawiya. Si les chances de remporter un trophée avant la fin de saison sont donc encore réelles pour Karim Benzema, la situation en championnat n’en reste pas moins préoccupante. Une réaction est désormais attendue, au risque de voir Nuno Espirito Santo rapidement remis en question. Pour rappel, le Portugais avait déjà été ciblé en début de saison pour son relationnel avec plusieurs joueurs du vestiaire, dont… Karim Benzema.