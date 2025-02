Risque de perturbation à une semaine du Ramadan : les boulangers réclament un prix de 225 FCFA pour la baguette

À une semaine du début du Ramadan, la situation dans le secteur de la boulangerie sénégalaise semble précaire. Après des concertations avec les acteurs du secteur, le Regroupement des Boulangers du Sénégal, dirigé par Fallou Sarr, appelle directement le ministre du Commerce à intervenir face à la crise qui secoue actuellement la profession. Selon le Regroupement, le problème du secteur ne réside pas uniquement dans la réglementation, mais surtout dans la question du prix du pain.



Une étude approfondie menée par le Regroupement a révélé que la baguette de 190 grammes, qui coûte actuellement 150 FCFA, "devrait être vendue à 225 FCFA pour permettre aux boulangers de ne pas vendre à perte, une situation qui prévaut depuis la baisse du prix du pain", en à croire les boulangers. Cette étude a été présentée aux autorités compétentes, notamment le Service régional du Commerce et la Direction du Commerce Intérieur, qui ont orienté les résultats vers les services techniques du ministère du Commerce, souligne la note signée par Fallou Sarr.



Face à cette situation alarmante, le Regroupement des Boulangers du Sénégal exhorte les autorités à agir rapidement, faute de quoi le secteur risque de connaître de graves perturbations dans la production du pain dans les jours à venir. En effet, les boulangers disent se trouver "dans l'incapacité de payer leurs salaires, réduisent leurs effectifs et sont confrontés à de nombreux contentieux."



Fallou Sarr, président du Regroupement des Boulangers du Sénégal, souligne l’urgence de la situation et appelle à une solution rapide pour éviter une crise majeure dans le secteur.