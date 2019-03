Robert Bourgi suspendu de l'ordre de la Légion d'honneur française pour 5 ans

L'avocat Robert Bourgi, qui avait offert des costumes à François Fillon lors de la campagne présidentielle de 2017 avant de s'en prendre au candidat malheureux par voie de presse, a été suspendu de l'ordre de la Légion d'honneur. La suspension, pour une durée de cinq ans, a été prise par un décret du président de la République daté de vendredi et publié dimanche au Journal officiel. Il est désormais interdit au Franco-libanais d'exercer "des droits et prérogatives attachés à sa qualité de légionnaire", ainsi que "de porter les insignes de toute décoration française ou étrangère ressortissant à la grande chancellerie de la Légion d'honneur".



Robert Bourgi, avocat considéré par d'aucuns comme sulfureux pour être réputé proche de la droite française et des réseaux de la Françafrique, avait été élevé chevalier de la Légion d'honneur en 2007 par le président de l'époque, Nicolas Sarkozy.



Il avait déjà fait l'objet d'une interdiction d'exercer sa profession d'avocat pendant un an, dont six mois avec sursis, prononcée fin 2018 par le Conseil de l'Ordre du barreau de Paris. Il lui avait notamment été reproché le "manquement aux principes essentiels de la profession d'avocat", visant les "propos violemment hostiles et insultants" que Robert Bourgi a tenus sur l'ex-candidat à la présidentielle.



