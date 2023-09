Robert Pirès charge violemment Messi et Neymar

Cet été, Neymar et Lionel Messi ont quitté le Paris Saint-Germain. Les deux anciens ailiers du FC Barcelone auront, à leur échelle, connu un succès mitigé dans la capitale. La faute à des blessures notamment, surtout pour le Brésilien, trop souvent absent lorsqu’il ne fallait pas l’être. Loin de l’Hexagone, la nouvelle star d’Al-Hilal en a profité pour régler ses comptes avec le PSG, en expliquant que lui et la Pulga avaient vécu l’enfer à Paris. Des propos osés qui n’ont pas manqué de faire réagir. À commencer par Robert Pirès, consultant pour Canal+, ce dimanche.





«J’appelle ça des pleureuses. Tu es joueur professionnel et il faut savoir supporter la pression. Quand tu es bon, tu es content de recevoir des éloges et quand tu n’es pas bon, ça fait partie du jeu. On a tous été critiqués, moi le premier. Quand je suis arrivé à Arsenal, on disait 'qui c’est lui ? Il est là pour remplacer Overmars, il est nul’. J’ai continué à travailler et ça a fini par payer», raconte fermement l’ancien ailier des Gunners. Le club parisien a d’ailleurs expliqué récemment que Lionel Messi et Neymar voulaient rester, ce qui rend la déclaration du Brésilien encore plus audacieuse.