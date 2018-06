Roland Garros : Stephens affrontera Halep en finale

Sloane Stephens n’aura eu besoin que de 1h20 de jeu pour venir à bout de sa compatriote Madison Keys dans le dernier carré de Roland-Garros. Après la victoire expéditive de Simona Halep dans l’autre demi-finale face à Garbine Muguruza (6-1, 6-4), l’Américaine n’a pas fait plus de suspense. Malgré un très bon service dans la première manche, Madison Keys a craqué une fois sur sa mise en jeu, suffisant pour Stephens qui a breaké et contrôlé pour boucler le premier set 6-4.

Première finale parisienne pour Stephens



Impressionnante de puissance et de sérénité, la tête de série N°10 n’a fait qu’une bouchée de Madison Keys dans le deuxième acte. Elle a aussi profité de l’accumulation de fautes directes de sa compatriote qui semblait rattrapée par l’événement, pour dérouler et faire deux fois le break. Malgré un ultime sursaut de Keys en fin de match, Sloane Stephens a encore prouvé son assurance et sa puissance pour conclure le match et arracher une première finale sur la terre parisienne. Déjà vainqueur à l’US Open l’an dernier, Sloane Stephens pourrait donc décrocher samedi un deuxième titre du Grand Chelem face à la numéro 1 mondiale, Simona Halep.



Le Figaro