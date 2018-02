Ronaldo soutient Neymar

Le verdict est tombé ce mardi soir, de la bouche même de son père, Neymar ratera entre six et huit semaines de compétition pour soigner sa blessure à la cheville droite. Une mauvaise nouvelle pour le Paris SG et le Brésil. La star auriverde peut toutefois compter sur le soutien de la légende Ronaldo. Interrogé par le Jornal Nacional au Brésil, le Ballon d’Or 1997 et 2002 lui a souhaité bonne chance dans sa récupération.



« C’est dommage que ce soit arrivé maintenant. Mais, de toute façon, il n’y a pas de bon moment pour ce genre de choses. (...) C’est un moment délicat. (...) Maintenant, il doit se focaliser sur la physiothérapie, car aucune convalescence n’est facile. Mais je suis sûr qu’il va se concentrer au maximum, il a des objectifs devant lui. Toute blessure est préoccupante, qui est habituée à s’entraîner tous les jours, à jouer la semaine et le week-end. Toute blessure est préoccupante. Dans ce cas, ce n’est pas une blessure grave, il n’y a pas de danger de jouer la Coupe du monde. (...) Je lui souhaite beaucoup de tranquillité et de la chance pour sa rééducation... Et reviens vite parce que vous nous manquez », a-t-il confié. Ney appréciera.



Avec maxifoot