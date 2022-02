Ronaldo veut quitter United pour le PSG rapidement, le choix de Xavi de rappeler Dembélé impressionne la presse espagnole

La presse anglaise évoque un intérêt de Cristiano Ronaldo pour le PSG

Selon les informations du Daily Mirror ce dimanche matin, la star mancunienne Cristiano Ronaldo aurait fait savoir à son agent Jorge Mendes, qu'il était prêt à couper court à son retour en Premier League. La récente élimination des Red Devils en FA Cup n'a pas arrangé la situation et le portugais, désormais âgé de 37 ans, aurait déclaré être prêt à dire oui à un accord avec le PSG. Ces derniers ont tenté sans succès de le recruter par le passé.





Le retour polémique d'Ousmane Dembélé dans le groupe du FC Barcelone

C'est la surprise qu'évoquent les journaux catalans, quelques heures avant la réception de l'Atlético de Madrid dans cette rencontre choc de Liga ce dimanche. L'ailier Français Ousmane Dembélé pourrait être de la partie, lui qui est appelé dans la feuille de match de son coach Xavi, malgré les récentes tensions entre le joueur et son club. Le numéro 7 du Barça a fait son retour dans le groupe malgré l'incompréhension des supporters, que Xavi comprend. Le manager espagnol est sûr d'avoir pris la bonne décision, et loue en conférence de presse, le professionnalisme de son joueur.



Olivier Giroud roi de Milan

«Giroud le derby c'est toi» titre ce matin La Gazzetta Dello Sport. Auteur d'un doublé salvateur face à l'Inter Milan, ennemi historique des Rossoneri, le Français Olivier Giroud a mis tout le pays à ses pieds et surtout une ville : Milan. D'abord mené d'un but, les joueurs de l'AC Milan recollent au score puis prennent l'avantage grâce au doublé de leur numéro 9, en seulement trois minutes. Victoire finale des joueurs de Stefano Pioli, qui recollent à un point de leur adversaire du soir tout en haut du classement de la Serie A. Pour le journal au papier rose «Dieu l'a amené» à jouer pour le Milan. Tuttosport écrit «Giroud» en gros sur sa première page, accompagné d'un drapeau de l'Italie. Selon la presse italienne le champion du monde peut encore espérer revenir rapidement dans les petits papiers du sélectionneur Didier Deschamps.