Rosso : un Gambien intercepté pour « traite de personnes et enlèvement de mineure »

Un ressortissant gambien, Alhaji Sessay, a été déféré au parquet de Dakar par la Division nationale de lutte contre le trafic de migrants et les pratiques assimilées (Dnlt). Il est poursuivi pour « association de malfaiteurs, escroquerie, traite de personnes et enlèvement de mineure ».



Il a été interpelé le 21 octobre dernier, à Rosso, une ville du nord du Sénégal, à la frontière avec la Mauritanie. Le commissaire spécial de Rosso a mis Sessay à la disposition de la Dnlt après qu'il a été intercepté alors qu'il tentait de franchir la frontière par une voie de contournement non officielle. Selon « Libération », il était accompagné d'une fille mineure de quatorze ans, identifiée sous le nom de F. Conteh.



Interrogé par les enquêteurs, Alhaji Sessay a d'abord affirmé être le père biologique de F. Conteh, déclarant qu'elle était initialement en Sierra Leone. Il a raconté avoir demandé à son grand frère, I. Conteh, de confier la fillette à un chauffeur pour qu'elle rejoigne la Mauritanie, après un bref passage chez sa cousine F. Kamara, établie à Dakar. Cependant, les déclarations du suspect ont été rapidement contredites. F. Conteh a catégoriquement nié tout lien de parenté avec Alhaji Sessay, affirmant avoir été « purement et simplement volée ».



De son côté, F. Kamara, présentée comme sa cousine, a nié tout lien de parenté avec Alhaji Sessay, expliquant l'avoir seulement connu en Mauritanie dans le cadre de ses activités commerciales. Elle a par ailleurs confirmé que l'accusé n'était pas le père de la mineure, ne serait-ce qu'en raison de la différence de leurs noms (Conteh et Sessay).



Confronté à F. Kamara, Alhaji Sessay est revenu sur ses premières déclarations, reconnaissant avoir menti tout au long de l'enquête. Malgré ses propos discordants, il a maintenu que F. Conteh serait la fille de B.B. Conteh, alias Bbc. Sans convaincre, il a ensuite avancé que B.B. Conteh lui aurait confié sa fille pour qu'elle apprenne le Coran et certaines tâches ménagères en Mauritanie, pays où il réside depuis 2021. Il a également affirmé avoir financé le voyage de la mineure.



L'enquête s'est achevée avec la tentative de retrouver le dénommé B.B. Conteh. À l'issue de cette procédure, Alhaji Sessay a été conduit le 23 octobre devant le procureur de la République de Dakar.