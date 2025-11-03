Rufisque : 10 kg de chanvre indien saisis au quai de pêche, un individu interpellé

Dans une opération menée à Rufisque, les éléments de la Sûreté Urbaine du Commissariat Central ont mis en échec une tentative d'écoulement de drogue. Près de 10 kg de chanvre indien ont été saisis au quai de pêche de la localité.
L'interpellation n'a pas été de tout repos. Un individu, surpris en train de réceptionner la marchandise qui provenait de Kafountine par voie de pirogue, a tenté de fuir. Une course-poursuite s'en est suivie avant que les forces de l'ordre ne parviennent à le maîtriser.
Selon les informations partagées par la Police Nationale sur sa page X, l'enquête se poursuit pour déterminer les ramifications de ce trafic et identifier d'éventuels complices
L'interpellation n'a pas été de tout repos. Un individu, surpris en train de réceptionner la marchandise qui provenait de Kafountine par voie de pirogue, a tenté de fuir. Une course-poursuite s'en est suivie avant que les forces de l'ordre ne parviennent à le maîtriser.
Selon les informations partagées par la Police Nationale sur sa page X, l'enquête se poursuit pour déterminer les ramifications de ce trafic et identifier d'éventuels complices
RUFISQUE !
La Sûreté Urbaine du Commissariat Central a saisi 10 kg de chanvre indien au quai de pêche cette nuit.
Un individu interpellé après une course-poursuite, alors qu'il réceptionnait la drogue en provenance de Kafountine par pirogue.
L'enquête se poursuit. pic.twitter.com/ejJyQ2YqgL
— Police Nationale du Sénégal (@PoliceNationSN) November 3, 2025
Autres articles
-
Guédiawaye : la remise de CV chez "Diodio Glow Shin" annulée face à l'affluence massive
-
🔴EN DIRECT_ Bonne nouvelle pour la presse, la plainte annoncée contre Guy Marius Sagna...
-
Balantacounda : des voix s'élèvent après l’exclusion du pont de Témento du programme d’investissements 2026
-
Commande publique 2023 : une croissance de 2 864 milliards de francs CFA et une forte présence étrangère (Rapport)
-
Fonds d'appui à la presse : le ministère de la Communication ouvre son guichet unique ce lundi