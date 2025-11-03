Rufisque : 10 kg de chanvre indien saisis au quai de pêche, un individu interpellé

Dans une opération menée à Rufisque, les éléments de la Sûreté Urbaine du Commissariat Central ont mis en échec une tentative d'écoulement de drogue. Près de 10 kg de chanvre indien ont été saisis au quai de pêche de la localité.



L'interpellation n'a pas été de tout repos. Un individu, surpris en train de réceptionner la marchandise qui provenait de Kafountine par voie de pirogue, a tenté de fuir. Une course-poursuite s'en est suivie avant que les forces de l'ordre ne parviennent à le maîtriser.



Selon les informations partagées par la Police Nationale sur sa page X, l'enquête se poursuit pour déterminer les ramifications de ce trafic et identifier d'éventuels complices