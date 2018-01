Rufisque: Un homosexuel surpris en pleine action avec un garçon de moins de 13 ans

Accusé des délits d’actes contre nature sur un mineur, M. Ndiaye, pédophilie et détournement de mineur de moins de 13 ans, l’homosexuel «Ngoné Ndiaye» risque gros s’il est reconnu coupable.



Les faits se sont déroulés dans la nuit du 23 décembre au quartier de Rufisque, aux environs de 21h 30. « Ngoné Ndiaye » a fait appel à un certain M. Ndiaye, un de ses voisins du quartier, avant de se jeter sur lui.



Surpris par un habitant du quartier, qui a été attiré par les cris du jeune garçon, il a été aussitôt arrêté par les limiers de la localité.



Devant les enquêteurs, Bassirou Diop n’a pas cherché à nier son appartenance sexuelle. «C’est mon choix d’avoir le même comportement que les dames», a-t-il avancé.



Interrogé, la victime a souligné que « Ngoné Ndiaye » a abusé de lui pendant trois (3) tours d’horloge et comme si cela ne suffisait pas, le mis en cause lui a ordonné de lui faire une fellation.



Des accusations battues en brèche par le «présumé violeur» qui nie avoir touché au gamin et pour se défendre, il a déclaré qu’il a: « un amant qui ne lui refuse rien et que s’il avait envie, il allait faire appel à lui». Néanmoins il reconnait la fellation attestant que c’est le mineur qui l’a voulu.



Il sera jugé prochainement devant le tribunal des flagrants délits de Dakar