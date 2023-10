Rufisque: des socialistes refusent de parrainer Amadou Ba

Membre du Parti socialiste (Ps) et responsable de coordination à Rufisque, Karim Mbengue dit non au parrainage du candidat du régime en place. Lors d'une assemblée générale, dimanche à Rufisque, le socialiste a invité ses amis et partisans à ne pas parrainer le candidat Amadou Ba. Selon lui, son parti n'a pas respecté les procédures règlementaires de choix de candidature à l'élection Présidentielle de 2024.



« Comme nous l'avons constaté, cette procédure n'a pas été respectée. Seuls le Secrétariat exécutif national (Sen) et le Bureau politique (Bp) se sont réunis pour proposer que le Ps ne présente pas de candidat socialiste à la candidature de Benno bokk yaakaar, malgré la présence de 11 candidats issus d'un même parti (Apr-Alliance pour la république). Ces 2 structures ont proposé de soutenir le candidat désigné par le Président de la coalition Benno. Le Comité Central (qui est la structure qui dirige le PS entre deux congrès, conformément à l'article 28 des statuts, n'a pas été convoqué. Aucune des 138 coordinations à travers le pays ou structure du Ps de la Diaspora n'a été consultée. Nous ne parrainerons pas le candidat proposé par le parti qui n'a pas respecté les procédures en vigueur et qui refuse systématique- ment de retenir une candidature socialiste», a fustigé Karim Mbengue dans L'Observateur.



A l’en croire, le Ps qui fête cette année ses 75 ans d'existence, est véritablement à la croisée des chemins. «Après avoir exercé les pouvoirs exécutifs et législatifs pendant près de 40 ans, il s'est retrouvé dans l'opposition en 2000 et y a joué un rôle majeur pendant 12 années. Ce rôle a été le même au sein de la coalition Benno, après la victoire du Président Macky Sall en 2012 », a-t-il rappelé. A l'en croire, dans la perspective de l'élection Présidentielle de 2024, le séminaire organisé par le Bureau politique du Ps les 11 et 12 février 2023 devait être l'occasion de procéder à un diagnostic sans complaisance, un état des lieux sur le fonctionnement des différentes composantes du parti.



« Évaluer son rôle dans Bby et sur l'échiquier politique, ses performances, son fonctionnement interne, son attractivité, l'éventualité du regroupement de la famille socialiste et dégager de nouvelles orientations pour les prochaines années», a-t-il ajouté. S'agissant de l'élection Présidentielle de 2024, dit-il, «les procédures en vigueur voudraient que toute décision concernant la participation du Ps a cette élection majeure résulte d'une consultation de toutes les structures de base, à savoir les coordinations: Mais nous avons constaté que cette procédure n'a pas été respectée», a dénoncé Karim Mbengue.