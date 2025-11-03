Rufisque : un homme arrêté avec 10 kg de chanvre indien au quai de pêche

La Sûreté urbaine du Commissariat central de Rufisque a mis fin, dans la nuit du 1er au 2 novembre 2025, à un important trafic de chanvre indien. Un individu a été interpellé en possession de dix kilogrammes de cette drogue, selon un communiqué de la police.



L’opération a été déclenchée à la suite d’un renseignement faisant état de l’arrivée imminente d’une pirogue en provenance de Kafountine transportant du chanvre indien et devant accoster au quai de pêche de Rufisque. Les éléments de la Brigade de recherche ont alors mis en place une surveillance discrète dans la zone.



Vers 4 h 10, un jeune homme portant un sac blanc a été aperçu à proximité de la porte de sortie du quai. Pris de panique à la vue des policiers, il a tenté de s’enfuir avant d’être rattrapé à l’issue d’une brève course-poursuite. La fouille de son sac a permis de découvrir dix (10) sachets contenant chacun un kilogramme de chanvre indien.



Le produit a été saisi et consigné au poste de police pour les besoins de l’enquête. Le suspect, placé en garde à vue, sera entendu pour déterminer l’origine de la drogue et d’éventuelles complicités. L’enquête suit son cours, précise la Sûreté urbaine de Rufisque.