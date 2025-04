Rugby à VII : La finale du championnat national prévue ce dimanche

La finale du championnat national de rugby à VII élite hommes 2024-2025, aura lieu ce dimanche 13 avril au Camp Bel Air de 9 heures 00 à 16 heures 00, informe la Fédération Sénégalaise de Rugby (FSR).



Huit (8) équipes seront en lice pour le sacre. Sur ces huit formations on verra la participation de l'ASFA, les Panthères de Yoff, les Requins de la SICAP, les Jambars XV de la Médina, Kirene Rugby de Diass, KRAC de Thiès, Koutal Rugby de Diass et S'en Fout le Score.



Le programme de la journée sera comme suit : La matinée on aura douze rencontres de poules et l'après-midi quatre matchs de classement seront au menu, dont la grande finale.