Rumeur sur la diminution du montant des bourses : le MESRI dément et précise

Depuis quelque temps, des rumeurs persistent faisant état de la diminution du montant des bourses. Que nenni ! Et le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation (MESRI) a apporté un démenti à ces allégations. Le communiqué en date du 22 octobre du MESRI a déclaré pour fausses ces affirmations. "Le ministre porte à la connaissance de la communauté, en général et des étudiants boursiers, en particulier, que ces informations relayées sont dénuées de tout fondement". Il faut dire que ces rumeurs, comme rappelé dans le communiqué, ont présumé de la possibilité de non-paiement des "rappels" des étudiants. Cette mesure, d'après les services de Dr Abdourahmane Diouf "n'a jamais été envisagée par le gouvernement".



Ainsi, d'après le patron du MESRI "tous les boursiers percevront leur allocation à la hauteur des montants fixés par les textes en vigueur". La même source d'annoncer le paiement de la seconde phase des rappels qui a débuté depuis le lundi 21 octobre. À ce propos, les étudiants tardivement inscrits n'ont pas de soucis à se faire. Car, précise le MESRI, ils seront payés prochainement.



Profitant de cette missive, le MESRI a informé de la réunion de la commission des bourses étrangères prévue au mois de novembre. Les dossiers en instance ainsi que les nouveaux seront traités à cette occasion.