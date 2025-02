Rupture des talons de passeports au Consulat Général du Sénégal á Madrid : une situation préoccupante pour les ressortissants (Par Momar Dieng Diop)

Chasser le naturel, il revient au galop ! Les hommes changent mais les pratiques demeurent hélas. Les problèmes liés aux talons de passeports refont surface. En effet, une nouvelle crise frappe le Consulat Général du Sénégal à Madrid, où la rupture des talons de passeports complique considérablement la délivrance des documents de voyage pour les ressortissants sénégalais. Cette pénurie a semé une véritable angoisse parmi les citoyens, nombreux à se retrouver dans l’impossibilité d’obtenir leurs passeports dans les délais impartis.



Les ressortissants sénégalais vivant en Espagne et au Portugal dépendent en grande partie du Consulat pour obtenir ce sésame, qui est indispensable non seulement pour régulariser leur séjour, mais aussi pour voyager ou accomplir certaines démarches administratives. Cependant, cette rupture de talons de passeports bloque ces processus et met dans une situation délicate bon nombre de compatriotes, particulièrement ceux dont les titres de séjour ou contrats de travail exigent un passeport valide.



Malgré les efforts soutenus et constants des services consulaires, qui cherchent à gérer cette crise avec les moyens du bord, l'absence persistante de talons met sérieusement en péril leur travail de rattrapage, entamé depuis plusieurs mois. Ce problème semble résulter d’une mauvaise gestion des stocks et d’un manque d’anticipation à un niveau plus central.



La situation révèle une difficulté persistante à approvisionner le consulat en documents officiels, malgré les assurances répétées URBI et ORBI, des autorités compétentes, désormais perçues comme un simple saupoudrage ou un miroir aux alouettes, au grand dam des Sénégalais.



Face à cette crise, il est urgent que le gouvernement, en particulier le ministère de l’Intérieur et les services responsables de la production des passeports, prennent des mesures sérieuses pour rétablir l'approvisionnement en talons et éviter que ce problème ne paralyse davantage le bureau des passeports. En effet, ce ne sont pas quelques caisses de talons envoyées de manière sporadique qui résoudront le problème des passeports en Espagne, cela reviendrait à ignorer la réalité des Sénégalais vivant dans le Royaume d’Espagne.



Il est de la responsabilité du Sénégal d’assurer à ses citoyens, où qu’ils se trouvent, un accès rapide et régulier aux documents d'identité et de voyage. Cela passe par une planification améliorée, une gestion rigoureuse des stocks et une communication claire entre les autorités et les consulats. Ces efforts sont essentiels pour éviter la répétition de telles crises, qui semblent malheureusement devenir monnaie courante. Les Sénégalais de la diaspora méritent un service consulaire digne de ce nom, à la hauteur de leur engagement envers leur pays. Le temps presse, et une action immédiate synonyme de JUBANTI s’impose.

MOMAR DIENG DIOP/ESPAGNE.