Russie 2018 : les Africains sont victimes des décisions arbitrales (Amsatou Fall)

Si les équipes nationales africaines ont été éliminées prématurément de la Coupe du monde, c’est en grande partie du fait des décisions des arbitres. C’est la conviction de l’ancien Directeur technique national (Dtn), Amsatou Fall. A l’en croire, leurs prises de position se sont toujours faites au détriment des formations du continent noir.



«Quand vous regardez la configuration des éliminations des équipes africaines, le Maroc et le Nigeria sont sortis par un arbitrage partisan, avance-t-il dans Les Échos. Je ne dirais pas que l’arbitrage a éliminé le Sénégal, mais cela a impacté sur le sort du match et de la performance. L’arbitre ne nous accordait rien.»



Très en verve, le technicien appelle les instances dirigeantes du football africain à se pencher sur la question : «Il ne faudrait pas qu’on prenne les Africains pour des guignols, peste le technicien. La Caf a un rôle à jouer sur ce problème, pour voir les impairs (et) les difficultés.» martèle-t-il dans les colonnes du journal Les Echos.