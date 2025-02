Russie: lourdes peines de prison pour huit personnes accusées de «terrorisme»

La justice russe a condamné huit personnes accusées de préparer des attentats pour le compte de Kiev à des peines allant de 16 à 22 ans prison, ont annoncé, vendredi 21 février, les services de sécurité (FSB), en pleine répression liée à l'offensive de Moscou contre l'Ukraine, écrit l'AFP. Dans un communiqué, le FSB affirme que les condamnés, des citoyens russes nés entre 1994 et 2005, ont notamment incendié des sites liés à des «infrastructures de transport» et des «organisations de bénévoles», et planifiaient «des actes terroristes» contre des unités militaires «en échange de rémunérations minimales».

RFI

div id="taboola-below-article-thumbnails">