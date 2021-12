Russie: un jeune homme se fait «exploser» avec une bombe dans une école orthodoxe

Un ancien élève de 18 ans d'une école orthodoxe russe «s'est fait exploser», lundi 13 décembre, dans cet établissement mitoyen d'un couvent, blessant au moins une autre personne de 15 ans en plus de lui-même, a annoncé la police.



«Un ancien élève de 18 ans de cette école y est entré et s'est fait exploser et, selon des données prélminaires, il a été blessé ainsi qu'un adolescent de 15 ans», a indiqué le ministère de l'Intérieur de la région de Moscou, précisant que l'attentat avait eu lieu dans l'école orthodoxe voisine du couvent Vvedenski-Vladytchny de la ville de Serpoukhov, écrit l'AFP.