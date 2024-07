Rwanda: les agriculteurs s'inquiètent de l'accès aux terres agricoles

À Runda, plusieurs centaines d’agriculteurs sont rassemblés dans une coopérative pour cultiver ensemble du maïs, des haricots ou des légumes, selon la saison. Accroupie dans un champ de carottes, Marie-Claire Numukobwa travaille depuis l’aube dans les parcelles de la vallée marécageuse : « Ce matin, j’ai commencé par l’irrigation des cultures et maintenant, nous sommes en train de désherber. »



Autour de la vallée, les collines désormais couvertes d’habitations abritaient auparavant de nombreuses terres agricoles : « Je louais une parcelle que les propriétaires ont vendue avant de déménager. Leur terre est désormais occupée par des maisons modernes à étage. Les parcelles sont de plus en plus petites et les constructions prennent de plus en plus de place. » Marie-Claire Numukobwa poursuit : « On pratique maintenant l’agriculture uniquement dans ces zones marécageuses et on est tous regroupés ici. Je ne sais pas ce que l’avenir donnera. C’est difficile pour les agriculteurs. »



Au Rwanda, pays le plus densément peuplé d'Afrique, l'économie est majoritairement agricole

Avec une densité moyenne de 503 habitants par kilomètre carré, le Rwanda est le pays le plus densément peuplé d’Afrique continentale. Dans son champ de concombres, Ali Mohamed Kwizera, agriculteur de 35 ans, s’inquiète de l’urbanisation du secteur de Runda : « Depuis huit mois que je suis ici, j’ai déjà vu des maisons se construire sur d'anciennes parcelles agricoles. Cela veut dire que pour les fermiers qui n’ont pas de terres, c’est très difficile. »



Les terres sont de plus en plus limitées, alors que près de deux tiers de la population rwandaise vit de l’agriculture : « Où est-ce qu’ils vont pouvoir cultiver ? », s'interroge Oswald Mudenge, inquiet pour la coopérative, dont il est le président. « ​​​​​​ Il n’y aura plus de terres. Je ne peux pas dire que les jeunes pourront vivre de l’agriculture, sauf s’ils cultivent sur les toits des maisons ! C’est impossible. Peut-être qu’ils chercheront des terres dans d’autres pays. »



Selon les projections des autorités, la population rwandaise doit augmenter de 13 à 23 millions d’habitants d'ici à 30 ans. Ambition du gouvernement pour 2050 : le passage d’une économie majoritairement agricole au développement du secteur tertiaire, avec 70% de la population vivant en zone urbaine.