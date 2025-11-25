SALTIS 2025 : le Sénégal affirme sa souveraineté numérique et installe son leadership continental

Le Sénégal a réaffirmé ses ambitions en matière de souveraineté numérique et d’innovation responsable à l’ouverture du Salon International des Algorithmes, des Sciences, des Technologies et de l’Innovation du Sénégal (SALTIS), inauguré ce mardi à Dakar sous la présidence de Boubacar Roger Thiam, Directeur de la Promotion de l’Économie numérique et du Partenariat. L’événement, qui attend près de 5 000 participants et réunit 50 experts internationaux, s’impose désormais comme une plateforme stratégique au service de la transformation digitale du pays et de l’Afrique.



La coordinatrice générale du SALTIS 2025, Wedji Kane, a rappelé le rôle central du Sénégal dans l’évolution de l’intelligence artificielle sur le continent. Ouvrant le colloque au Musée des Civilisations noires, elle a souligné que « chaque époque a produit ses savoirs, ses outils » et que la génération actuelle doit « répondre au défi de l’intelligence artificielle ». Pour elle, la mission du SALTIS reste claire : « rassembler, comprendre, expliquer, former et construire ensemble ».



En trois années, le SALTIS s’est hissé au rang de rendez-vous majeur de l’intelligence artificielle en Afrique francophone, fédérant institutions, chercheurs, startups et investisseurs. Selon Wedji Kane, cet écosystème repose sur une « alliance entre générations » où la jeunesse innovante travaille aux côtés de ses aînés pour bâtir une vision technologique cohérente et durable. Les résultats sont visibles « émergence de solutions locales via le PAS Challenge, ouverture des administrations à l’expérimentation, et mobilisation de la diaspora et de partenaires internationaux issus de 28 pays. »



Cette édition est également marquée par la présentation du Livre blanc du Comité scientifique du SALTIS. Le document propose des recommandations concrètes pour accompagner la construction de politiques publiques et d’infrastructures numériques robustes. La coordinatrice a insisté sur l’urgence de la prospective « l’IA se connecte désormais aux biotechnologies, tandis que la prochaine génération de machines quantiques se rapproche. » Dans ce contexte, elle invite le Sénégal « à identifier ses leviers stratégiques : terres rares, dynamique démographique ou savoirs endogènes. »



Le SALTIS 2025 s’inscrit aussi dans la préparation des Jeux Olympiques de la Jeunesse Dakar 2026. Le PAS Challenge, focalisé cette année sur les solutions digitales pour cet événement mondial, illustre la volonté du Sénégal de faire de l’innovation un pilier d’accompagnement des grands rendez-vous nationaux.



Autre initiative structurante : le lancement de CANAL’IA, une caravane nationale destinée à diffuser l’intelligence artificielle dans toutes les régions dès janvier 2026. L’objectif est d’ancrer la souveraineté numérique au niveau local, dans les communes, lycées, centres de formation et administrations. « La souveraineté technologique n’a de sens que si elle touche toutes les parties du pays », a insisté Wedji Kane, appelant les partenaires à renforcer leur engagement.



Le SALTIS 2025 confirme ainsi la place du Sénégal comme acteur majeur de l’innovation en Afrique, articulant ambitions technologiques, vision souverainiste et ancrage territorial. Pour la coordinatrice, l’enjeu ultime reste la transmission : « Nous faisons tout cela pour que nos enfants comprennent, maîtrisent et orientent ces technologies, et non les subissent ».