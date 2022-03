SENEGY : le message de Abdou Diallo aux supporters sénégalais

Le défenseur de l’équipe nationale du Sénégal, Abdou Diallo a lancé un message aux supporters des Lions, à quelques heures du match contre les Pharaons, dans le cadre des barrages de la coupe du monde Qatar 2022.



« A tous les sénégalais et sénégalaises. On compte sur votre soutien, comme toujours! Les gars sont prêts et j’ai 100% confiance en eux pour le faire », a tweeté le défenseur évoluant au PSG.



Diallo ne sera pas de la partie ce mardi à 17H00. Le défenseur sénégalais était sorti suite à une blessure musculaire à la 13e mn de la manche aller de ces barrages, jouée vendredi au stade international du Caire. Il avait été remplacé par Papa Abou Cissé.