SIMA 2025 : Mactar Silla plaide pour un appui financier urgent aux médias et un acte dérogatoire du gouvernement

Le président du Comité de pilotage du Salon international des médias d’Afrique (SIMA), Mactar Silla, a lancé un appel fort à l’État du Sénégal pour un accompagnement urgent du secteur des médias. S’exprimant à l’ouverture du SIMA à Dakar ce lundi 27 octobre, il a salué « le renforcement du Fonds d’appui pour le développement de la presse », tout en soulignant la nécessité d’une distribution rapide des ressources en cette fin d’exercice budgétaire.



« Sa répartition, avec quelques critères allégés en cette phase transitoire de mise en place de la nouvelle plateforme et à quelques encablures de la fin de l’année budgétaire, est une attente forte de tout le secteur », a insisté Mactar Silla. Il a reconnu la volonté du gouvernement de se conformer aux règles, mais a appelé à « un acte dérogatoire approprié pour soulager les entreprises de presse et les professionnels du secteur confrontés à de graves difficultés financières. » Selon lui, le cadre juridique actuel permet de répondre à cette urgence sans enfreindre la loi.



M. Silla a mis en avant le rôle des médias comme leviers essentiels du développement. « Loin d’un plaidoyer pro domo, la réalité est que les médias sont les outils par excellence d’accompagnement des politiques publiques et de structuration des industries culturelles », a-t-il affirmé. Mactar Silla a ainsi exhorté les pouvoirs publics à considérer les médias comme des « alliés naturels et objectifs », indispensables à la mise en œuvre des politiques économiques et sociales.



Le président du COPIL du SIMA a également salué « l’impulsion du Chef de l’État », rappelant que « l’un des premiers gestes du président Bassirou Diomaye Faye, après son élection, avait été de recevoir la Convention des jeunes reporters du Sénégal. » Ce signe, a-t-il souligné, traduit « la volonté du nouveau pouvoir de renforcer les capacités des médias et d’ancrer la liberté d’informer dans un cadre professionnel et responsable ».



Dans une allocution, Mactar Silla a élargi son propos à la dimension économique et culturelle de l’information. Il a rappelé que « d’autres pays africains, à l’instar du Nigeria ou de l’Algérie, ont su mettre en place des mécanismes financiers puissants pour soutenir leurs industries médiatiques et créatives. » Il a cité à titre d’exemple l’Utica Film Fund, doté de 20 milliards de nairas, et la Dzaïr Media City en Algérie, projet de 1,6 milliard de dollars destiné à stimuler la production audiovisuelle.



« Le Sénégal n’est pas en reste avec le “New Deal technologique”, un investissement de 1 105 milliards de FCFA inscrit dans l’Agenda national de transformation Sénégal 2050 », a-t-il ajouté, tout en soulignant que « cette ambition doit inclure les médias comme acteurs à part entière de la digitalisation. »



Mactar Silla a conclu son intervention en appelant à « construire ensemble un nouveau partenariat » entre l’État et les médias, au service d’un panafricanisme vivant et d’une souveraineté médiatique assumée. « Nous croyons à la conception d’une stratégie médiatique panafricaine concertée, allant à l’assaut des milliards d’homo zappens et d’homo numericus du monde entier », a-t-il lancé, avant de réaffirmer sa conviction que « le SIMA est un outil au service de la souveraineté et du véritable branding Africa ».