Saccage des locaux du journal « Les Échos »: le Forum Civil condamne et demande l’ouverture d’une enquête

Le Forum Civil a condamné sans réserve l'acte de vandalisme dont le journal "Les Echos" est victime, ce lundi 03 août 2020. Cela suite à la parution dans leur édition du jour d’une information faisant état de la maladie au nouveau coronavirus que Serigne Moustapha Sy, responsable moral des Moustarchidine aurait contracté.



« Le Forum Civil témoigne sa solidarité indéfectible aux travailleurs du journal et à la presse dans toutes ses composantes. Le Forum Civil appelle les citoyens à la sérénité et au respect des lois et règles de la République. Le Forum Civil exhorte la justice d'ouvrir une enquête pour situer les responsabilités », peut-on lire dans un communiqué parvenu à PressAfrik.



Aussi, la section sénégalaise de transparency international demande au Gouvernement « d'assumer et d'exercer pleinement sa mission régalienne de protection des personnes et des biens afin de garantir la stabilité sociale ».