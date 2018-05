Sacré-Cœur 3 : la disparition d’un adolescent depuis 3 jours inquiète

Les habitants de Sacré-Cœur sont de plus en plus inquiets au sujet de Steven Zohoun. Et pour cause, cet adolescent de 22 ans es t porté disparu depuis trois (3) jours. Les riverains qui avaient en premier temps pensé à une fugue, commencent à être gagnés par la crainte qu’il ne soit victime d’un enlèvement.



Car, ont-ils relevé dans les colonnes de l’As, le jeune adolescent n’a pas donné signe de vie depuis qu’il a quitté le domicile familiale le 26 avril dernier, aux environs de 6 heures du matin. Cette attitude n’est pas dans ses habitudes, ont-ils jugé.