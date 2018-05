Sacré-coeur 3 : l'adolescent Steven Zohoun retrouvé à Poponguine 4 jours après sa disparition

Porté disparu depuis le samedi 27 mai, Steven Zohoun, 22 ans et résident à Sacré-Coeur 3, a été retrouvé à Poponguine, selon une proche de la famille qui a interpelé PressAfrik, via Facebook.En effet, ce mercredi 30 mai, nous avons annoncé l a disparition du jeune habitant et surtout souligné l'inquiétude de la famille et des voisins , qui soupçonnaient un éventuel enlèvement.L'article qui a été partagé sur les réseaux sociaux a enregistré le commentaire d'une certaine Leonie Lam Lam Mandang. Cette dernière révèle que le jeune garçon a été retrouvé à Poponguine et que sa maman était en route pour le ramener vers Dakar.