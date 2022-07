Sadio Mané : « Je suis très excité de commencer cette saison avec le Bayern Munich »

Il explique également sa décision, un choix mûrement réfléchi : « Ce n'était pas une décision facile mais dans la vie, il faut parfois prendre des décisions et jusqu'à présent, je pense que c'est la meilleure décision que j'ai prise dans ma carrière. » Sa venue en Bavière est accompagnée d'une réelle intention de réussir avec le Bayern Munich : « Je suis aujourd'hui dans l'un des meilleurs clubs du monde et je suis vraiment, vraiment heureux d'être au Bayern Munich et très excité de commencer cette saison. »

Sadio Mané s'est exprimé au micro de la BBC Sport Africa sur son départ de Liverpool et son arrivée au Bayern Munich. Tout juste Ballon d'or africain pour la deuxième fois, l'attaquant sénégalais de 30 ans parle de son passage chez les Reds : « J'ai passé huit ans en Premier League, et bien sûr j'ai passé six années merveilleuses avec Liverpool et je peux dire que nous avons gagné presque tout ce qui était possible » raconte Mané.