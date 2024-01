Sadio Mané crucifie le Cameroun (3-1): le Sénégal se qualifie au prochain tour

Alors que le Cameroun mettait la pression dans les arrêts de jeu pour égaliser, une contre attaque des « Lions » de la Teranga a atterri dans les pieds de Gana Gueye qui fait une passe en retrait pour Sadio Mané. Le meneur de jeu du Sénégal place la balle au fond des filets de Onana, d’une frappe précise.



Le Sénégal gagne son deuxième match et totalise 6 points. Il prend la tête du groupe et se qualifie au prochain tour de la CAN.