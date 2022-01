Sadio Mané est sorti de l’hôpital, Dr. Fédior rassure sur son état de santé

Il y a eu plus de peur que de mal. Sadio Mané est sorti de l’hôpital hier-soir après des examens médicaux. Dr. Fédior, le médecin de l’équipe nationale du Sénégal rassure et explique que le numéro 10 des Lions ne présente aucune lésion et que son état de santé est rassurant. Malgré tout, il compte lui faire un suivi rapproché.

Après un choc brutal et violent entre Sadio Mané et le gardien de l’équipe du Cap-Vert. Les deux joueurs ont été évacués à l’hôpital avant la fin du match pour parer à toute éventualité. Le leader technique de l’équipe nationale du Sénégal sera au repos un à deux jours avant de reprendre les entraînements selon le médecin

Jean Louis DJIBA

