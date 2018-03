Sadio Mané estime que l'équipe a du temps pour « s’adapter » au nouveau système d'Aliou Cissé

Les deux matchs amicaux joués par l’équipe nationale du Sénégal respectivement mardi et vendredi passé contre l’Ouzbékistan au au Casablanca (1-1) et la Bosnie-Herzégovine au Havre était l’occasion pour Aliou Cissé de tester un nouveau système de jeu qui est le 3-5-2. Un système qui n’est pas encore assimilé par les joueurs. Mais, selon Sadio Mané « il faut s’adapter » en attendant les prochains matchs pour mieux comprendre cette méthode de jeu.



« C’est vrai qu’on a joué pour la première fois avec ce système, mais il faut s’adapter. Il reste beaucoup de matches de préparation et on aura le temps de bien peaufiner », a réagi le joueur de Liverpool.



Sur sa position de numéro 10, Sadio dit se sentir bien avec ce poste : « Je suis un joueur professionnel, en club, l’année dernière, j’ai joué à droite et cette année, je suis à gauche je me suis bien senti en numéro 10 ».



Avec l’absence du capitaine, Cheikhou Kouyaté, après une blessure, le Reds avait hérité du capitanat, une première pour lui mais aussi une fierté : «le brassard ? Il m’a fait plaisir et j’étais fier de le porter », a indiqué la star de l’équipe nationale.