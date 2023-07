Sadio Mané n’a aucun accord avec Al Nasr, selon le journaliste allemand Florian Plettenberg

Sadio Mané à Al Nasr, c’est loin d’être acté, comme le journal L’ÉQUIPE l’a fait savoir cette semaine en révélant un accord entre l’international sénégalais et le club saoudien. Du moins si l’on en croit au journaliste allemand Florian Plettenberg, très proche du club bavarois.



« Sadio Mané, n'a aucun accord avec Al-Nassr ou tout autre club pour le moment », a-t-il écrit ce samedi soir sur Twitter.



Avant d’expliquer en détails: « Les Clubs saoudiens sont toujours intéressés, des rencontres ont eu lieu. Mais rien de plus ! Le Bayern n'a pas encore reçu d'offre. Mané, se bat pour avoir sa chance et devrait rejoindre le Bayern lors de son voyage en Asie lundi. Décision finale attendue fin août. Son avenir dépend aussi de Harry Kane ! ».



Le Bayern Munich est sur la piste Harry Kane depuis le début du Mercato estival. Mais Tottenham ne laissera pas son goaleador s’en aller sans en tirer le maximum d’euros. Et si les Munichois réussissent à enrôler le buteur anglais, il sera difficile pour Sadio Mane de trouver du temps de jeu cette saison au sein de la formation bavaroise.