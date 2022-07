Sadio Mané sacré Ballon d'or Africain pour la deuxième fois

Et de deux pour Sadio Mané ! Candidat à sa propre succession, la nouvelle recrue du Bayern Munich vient de remporter son deuxième ballon d’or africain lors de la cérémonie au Maroc ce jeudi 21 juillet 2022.



Avec son titre de champion d’Afrique remporté face à l’Egypte en février 2022 et une qualification à la prochaine coupe du monde au Qatar toujours face à cette même équipe, le sénégalais était nettement devant son ancien coéquipier à Liverpool, Mohamed Salah, avec qui il a remporté la League Cup et la FA Cup, mais aussi atteint la finale de la Ligue des champions.



«Je suis très honoré d'être présent à cette cérémonie ici pour la cinquième fois de suite. Je veux remercier notre président et mon coach Aliou Cissé sans oublier mes coéquipiers en club et sélection mais aussi ma famille depuis Bambali, mes amis et mes proches. Je n'ai même pas les mots ce soir», a-t-il lancé.



Pour rappel, le trophée du meilleur joueur africain de l’année, équivalent du (ballon d’or africain) n’avait pas été décerné en 2020 et 2021 en raison de la pandémie de la covid-19.