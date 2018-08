Saer Seck et Abdoulaye Sow boudent la Rts pour ne pas partager le plateau avec Diouf

La dernière participation du Sénégal était au sommaire de l’émission Galaxie Sports de la Rts avant-hier (lundi 6 aoùt 2018). Comme invités, le desk sport de la chaine nationale a convié Saer Seck et Abdoulaye Sow. Les deux fédéraux devraient faire face à El hadji Diouf, le double Ballon D’or. Mais quand ils ont su qu’ils avaient comme co-débateur le « bad boy » du football sénégalais ils ont simplement pris congé de leurs hôtes.



Malgré tout l’émission, s'est déroulée. Joint par téléphone, Le rédacteur en chef du service sports de la Rts donne les raisons de cette attitude dans « Record ». « La Rts a effectivement invité des responsables de la Fédération, notamment Saer Seck et Abdoulaye Sow. Dans le souci d’équilibrer, nous avons jugé nécessaire d’inviter El hadji Diouf. Mais malheureusement les Fédéraux n’ont pas voulu se présenter au plateau. Dans leur argumentaire ils ont dit qu’El hadji Diouf passe tout son temps à insulter et qu’avec ce dernier, ce n’est jamais un débat d’idée. »