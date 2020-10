Sagatta : Voulant briser le mariage de son ex-petite copine, A.L.Diop envoie les photos obscènes et audios de celle-ci à son mari

A.L.Diop, domicilié au village de Thierno Ndiaye , dans la commune de Thiolom Fall (Kébémer) est dans de beaux draps. Poursuivi pour détention et diffusion d'images obscènes portant atteinte aux bonnes mœurs, Diop, la trentaine bien sonnée, a été arrêté suite à une plainte déposée par le mari de son ex-copine.



Le journal "L'Observateur de ce 19 octobre 2020 informe que Diop qui sortait avec la demoiselle a eu la déception sentimentale de sa vie, lorsqu'il a demandé la main de celle-ci et que ses parents, sans langue de bois, l'ont éconduit, intimant même l'ordre à leur fille de mettre un terme à cette relation, vieille de trois (3) mois.



Pis, ils ont donné leur fille en mariage à Ch. Loum au mois de juin dernier. Détenant les photos de son ex copine, le mis en cause les aurait envoyées à son époux par le biais de l'application Whatsapp. Il a aussi transféré des enregistrements audio et des discussions avec la fille à son "rival".



"Ta femme m'aime, nous avons tout fait ensemble, tu sais bien qu'elle ne t'aime pas. Pour preuve : je t'envoie quelques photos", a-t-il envoyé au mari de son ex-copine. Choqué, le nouveau marié s'en est ouvert aux sages du village. Mais A.L.Diop n'a eu cure des conseils des notables et a continué d'envoyer des images obscènes et audios salaces à Ch. Loum qui a décidé de saisir la justice.



Le mis en cause arrêté par la gendarmerie, a été entendu sur procès-verbal. Il a reconnu les faits avant de soutenir que c'était un deal entre lui et la femme.



Il s'est défendu déclarant que : " c'est elle qui m'avait demander d'envoyer les photos obscènes à son mari pour le décourager. D'ailleurs, c'est elle qui les a prises avec son téléphone. C'était un deal entre nous". Avant d'accuser son ex-copine de complicité.



Des allégations qui n'ont pas convaincu les enquêteurs. A.L.Diop a été déféré au parquet de Louga vendredi dernier, au terme de sa garde-à-vue.