Sahel: la France renforce la force Barkhane qui passe de 4 500 à 5 100 soldats

Lors du sommet de Pau, début janvier, le président Emmanuel Macron avait annoncé l’arrivée de renforts. La force Barkhane va ainsi passer de 4 500 hommes à 5 100, d’ici la fin de ce mois de février, précise la ministre des Armées.



Six cents militaires de plus donc, accompagnés d’une centaine de véhicules - des blindés lourds et légers - afin de renverser, cette fois, le rapport de force sur le terrain, espère l’état-major.



Ce surplus de forces sera engagé dans la zone dite des trois frontières Mali, Burkina, Niger, où sévit l’Etat islamique au Grand Sahara (EIGS), désigné ennemi numéro un.barkhane twitter