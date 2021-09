Saint Etienne: Claude Puel joue un mauvais tour à M'Baye Niang

Décidément, quand ça ne veut pas, ça ne veut pas. Le journal français L'Equipe explique mardi que les négociations entre le Stade Rennais FC et l'AS Saint-Étienne étaient sur le point d'aboutir pour le transfert de M'Baye Niang (26 ans). L'attaquant sénégalais aurait été libéré de ses 2 dernières années de contrat avec le club breton, qui aurait toutefois conservé un pourcentage à la revente par la suite. Mais Claude Puel, l'entraîneur des Verts, qui avait dans un premier temps validé cette piste, s'est finalement rétracté.



Bruno Genesio, qui avait déclaré en début de mercato que l'ancien attaquant de l'AC Milan était sur le marché, ne comptait plus sur M'Baye Niang. Ce dernier était déjà annoncé du côté de Geoffroy Guichard en octobre dernier, avant d'être également lié à un éventuel transfert du côté de Saint-Étienne lors du dernier mercato hivernal. Il n'en sera rien, et le destin de celui qui est aussi passé par Watford, le Torino ou encore le Genoa ne devrait vraisemblablement pas s'écrire avec les Verts.