Saint-Louis : l’hôpital régional reçoit un lot médical de 25 millions FCFA

L’hôpital régional de Saint-Louis a renforcé son plateau technique grâce à la réception d’un important lot de matériels médicaux offerts par l’Assistance Publique–Hôpitaux de Paris (AP-HP). L’établissement a annoncé avoir reçu un conteneur d’équipements et de consommables, d’une valeur estimée à 25 millions FCFA, dans le cadre de son partenariat avec l’institution hospitalière française.Selon la direction de l’hôpital, le conteneur comprendtrois colonnes d’endoscopie, deux bistouris avec accessoires, trois tables d’opération, ainsi qu’une palette de sets de pansements, de compresses, d’aiguilles et de surblouses. » Cet appui est considéré comme un levier essentiel pour améliorer les capacités techniques et logistiques de l’hôpital régional, qui assure la prise en charge d’un bassin de population en constante croissance.L’établissement souligne que « cette dotation s’inscrit dans une dynamique d’ouverture vers des institutions de référence internationale. En collaborant avec l’AP-HP, l’hôpital de Saint-Louis affirme consolider une coopération fondée sur la confiance, la transparence et le partage d’expertise. » Cette démarche vise également à diversifier les appuis extérieurs, à multiplier les opportunités d’équipement et à renforcer le rayonnement de l’hôpital auprès d’acteurs engagés dans le développement du système de santé.La direction estime que « ces équipements contribueront à améliorer la qualité des soins, notamment dans les spécialités nécessitant un matériel technique de pointe, et à soutenir les équipes médicales dans leurs missions quotidiennes. »